Организационный комитет международной премии в области деловой и финансовой журналистики объявляет о запуске конкурса Citi Journalistic Excellence Award 2017. Прием заявок от российских журналистов на участие в конкурсе открыт на сайте премии и продолжится до 8 февраля 2017 года.

Участниками конкурса могут стать журналисты деловых, общественно-политических, специализированных изданий, информационных агентств, радио и телевидения, интернет-ресурсов и других типов СМИ, зарегистрированных на территории Российской Федерации. Премия проводится более чем в десяти странах и направлена на развитие деловой журналистики.

Финалистов премии на очном заседании определит оргкомитет премии и независимое российское жюри, а подтверждение победителей будет происходить по итогам индивидуальных интервью финалистов с представителями Высшей школой журналистики Колумбийского университета.

В 2017 году определение лауреатов и призеров осуществляется в двух номинациях:

Где взять деньги: инвестиционный климат и рынки капитала в России. Текущая экономическая ситуация все еще ограничивает возможности привлечения финансирования для российских компаний. Только начали появляться первые признаки восстановления инвестиционной привлекательности страны и российских компаний. Номинация направлена на выявление публикаций, в которых проанализированы современные вызовы и реалии российской экономики, оценены перспективы и возможности роста, позитивные и негативные факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность России и российского бизнеса. Обратят ли иностранные инвесторы внимание на Россию, на какие отрасли? Где взять деньги на эффективное развитие российскому бизнесу? Какова стратегия экономического развития страны?

Текущая экономическая ситуация все еще ограничивает возможности привлечения финансирования для российских компаний. Только начали появляться первые признаки восстановления инвестиционной привлекательности страны и российских компаний. Номинация направлена на выявление публикаций, в которых проанализированы современные вызовы и реалии российской экономики, оценены перспективы и возможности роста, позитивные и негативные факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность России и российского бизнеса. Обратят ли иностранные инвесторы внимание на Россию, на какие отрасли? Где взять деньги на эффективное развитие российскому бизнесу? Какова стратегия экономического развития страны? Финансы будущего: как финтех меняет мир? Предмет этой номинации — новые продукты, форматы, интерфейсы взаимодействия потребителя и финансовых институтов. Интеграция банковских, страховых, инвестиционных, пенсионных и иных продуктов в единую экосистему. Финтех решения, вопросы контроля и безопасности, новые клиентские сценарии, технологизация всего, что связано с финансами.

При выборе победителей независимое жюри, состоящее из экспертов в области финансов и журналистики, будет учитывать оригинальность и содержательность работ, творческий подход к созданию материала, раскрытие и оригинальность темы, глубину анализа и степень соответствия номинации.

Журналисты, занявшие первые места в каждой из номинаций, получат главный приз — спецкурс в Высшей школе журналистики Колумбийского университета по специально разработанной программе. Курс будет состоять из серии мастер-классов, воркшопов и тренингов от преподавателей школы и выдающихся практиков в области финансовой и деловой журналистики. Кроме того, победители посетят знаковые достопримечательности Нью-Йорка, крупнейшего международного финансового центра.

В 2017 году в состав жюри вошли эксперты в области финансов, бизнеса и деловой журналистики:

советник президента АФК «Система» Регина фон Флеминг;

председатель правления ВЦИОМ Константин Абрамов;

главный редактор Business FM Илья Копелевич;

генеральный директор аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева;

вице-президент по стратегии и инвестициям фонда «Сколково» Екатерина Иноземцева;

руководитель кафедры «Финансы, платежи и электронная коммерция» Московской школы управления «Сколково» Евгений Плаксенков;

президент НП развития финансового рынка РТС Роман Горюнов.

Подробная информация о конкурсе и полный перечень правил участия доступны на странице премии.

Организаторами международной премии Citi Journalistic Excellence Award являются глобальный банк Citi и Школа журналистики Колумбийского университета. Портал Банки.ру выступает информационным партнером премии.