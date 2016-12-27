Организационный комитет международной премии в области деловой и финансовой журналистики объявляет о запуске конкурса Citi Journalistic Excellence Award 2017. Прием заявок от российских журналистов на участие в конкурсе открыт на сайте премии и продолжится до 8 февраля 2017 года.
Участниками конкурса могут стать журналисты деловых, общественно-политических, специализированных изданий, информационных агентств, радио и телевидения, интернет-ресурсов и других типов СМИ, зарегистрированных на территории Российской Федерации. Премия проводится более чем в десяти странах и направлена на развитие деловой журналистики.
Финалистов премии на очном заседании определит оргкомитет премии и независимое российское жюри, а подтверждение победителей будет происходить по итогам индивидуальных интервью финалистов с представителями Высшей школой журналистики Колумбийского университета.
В 2017 году определение лауреатов и призеров осуществляется в двух номинациях:
- Где взять деньги: инвестиционный климат и рынки капитала в России. Текущая экономическая ситуация все еще ограничивает возможности привлечения финансирования для российских компаний. Только начали появляться первые признаки восстановления инвестиционной привлекательности страны и российских компаний. Номинация направлена на выявление публикаций, в которых проанализированы современные вызовы и реалии российской экономики, оценены перспективы и возможности роста, позитивные и негативные факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность России и российского бизнеса. Обратят ли иностранные инвесторы внимание на Россию, на какие отрасли? Где взять деньги на эффективное развитие российскому бизнесу? Какова стратегия экономического развития страны?
- Финансы будущего: как финтех меняет мир? Предмет этой номинации — новые продукты, форматы, интерфейсы взаимодействия потребителя и финансовых институтов. Интеграция банковских, страховых, инвестиционных, пенсионных и иных продуктов в единую экосистему. Финтех решения, вопросы контроля и безопасности, новые клиентские сценарии, технологизация всего, что связано с финансами.
При выборе победителей независимое жюри, состоящее из экспертов в области финансов и журналистики, будет учитывать оригинальность и содержательность работ, творческий подход к созданию материала, раскрытие и оригинальность темы, глубину анализа и степень соответствия номинации.
Журналисты, занявшие первые места в каждой из номинаций, получат главный приз — спецкурс в Высшей школе журналистики Колумбийского университета по специально разработанной программе. Курс будет состоять из серии мастер-классов, воркшопов и тренингов от преподавателей школы и выдающихся практиков в области финансовой и деловой журналистики. Кроме того, победители посетят знаковые достопримечательности Нью-Йорка, крупнейшего международного финансового центра.
В 2017 году в состав жюри вошли эксперты в области финансов, бизнеса и деловой журналистики:
- советник президента АФК «Система» Регина фон Флеминг;
- председатель правления ВЦИОМ Константин Абрамов;
- главный редактор Business FM Илья Копелевич;
- генеральный директор аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева;
- вице-президент по стратегии и инвестициям фонда «Сколково» Екатерина Иноземцева;
- руководитель кафедры «Финансы, платежи и электронная коммерция» Московской школы управления «Сколково» Евгений Плаксенков;
- президент НП развития финансового рынка РТС Роман Горюнов.
Подробная информация о конкурсе и полный перечень правил участия доступны на странице премии.
Организаторами международной премии Citi Journalistic Excellence Award являются глобальный банк Citi и Школа журналистики Колумбийского университета. Портал Банки.ру выступает информационным партнером премии.