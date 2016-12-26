ВЭБ до конца 2016 года планирует продать свой розничный лизинговый бизнес на Украине, сообщил председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков журналистам.

«Мы сейчас реструктурируем и розничный лизинг на Украине. Он у нас оказался номер один на Украине. Мы сейчас его продаем, в стадии завершения сделки находимся. Думаю, до Нового года продадим», — заявил Горьков.

По его словам, около половины кредитного портфеля ВЭБа приходится на российские компании на Украине. «У нас 50% портфеля — это российские компании, работающие на Украине. У нас там есть и «Евраз», и МТС, и ряд средних компаний российских», — уточнил он.

ВЭБ планирует продавать свой розничный портфель в лизинге, ранее в ноябре говорил Горьков. В начале октября ВЭБ сообщил, что до конца 2016 года планирует приобрести акции дополнительного выпуска «ВЭБ-лизинга» на 75 млрд рублей и, таким образом, осуществит увеличение капитала своей «дочки» без привлечения дополнительной ликвидности за счет конвертации в капитал дочерней компании обязательств общества перед ВЭБом.

«ВЭБ-лизинг» являлся крупнейшим лизингодателем ушедшей с рынка из-за долгов авиакомпании «Трансаэро», им были предоставлены самолеты на 55 млрд рублей. Экс-глава госкорпорации Владимир Дмитриев в октябре прошлого года говорил, что «ВЭБ-лизингу» при худшем сценарии ситуации с «Трансаэро» понадобится докапитализация в размере около 30 млрд рублей.

Внешэкономбанк за девять месяцев 2016 года сократил кредитный портфель по МСФО на 14,5%, до 2,859 трлн рублей с 3,343 трлн на конец 2015-го.