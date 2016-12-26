В Госдуму внесен законопроект об изменениях в ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», направленный на совершенствование регулирования клиринговой деятельности.

В документе предложен правовой механизм защиты имущества клиента участника клиринга на товарном рынке. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что это сделано по аналогии с действующими режимами специального торгового банковского счета участника клиринга, а также специального брокерского счета, открываемого в соответствии с законом «О рынке ценных бумаг».

В законопроекте расширены полномочия центрального контрагента, который теперь сможет урегулировать ситуации, возникающие при риске дефолта у клиентов участников клиринга. Также прописан механизм совмещения функций центрального контрагента и оператора товарных поставок. По словам Аксакова, изменения должны способствовать появлению новых инструментов денежного рынка — заключению на организованных торгах сделок по размещению денежных средств (депозитных договоров) с одновременным размещением их по договорам РЕПО.