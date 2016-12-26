Улучшение динамики макроэкономических показателей России связано с ростом добычи нефти и экспорта, при этом ситуация в различных отраслях очень дифференцирована, полагает директор группы исследований и прогнозирования Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Наталья Порохова.

ВВП России в ноябре вырос на 0,5% в годовом выражении, с очисткой от сезонного фактора экономика страны выросла на 0,1% в месячном исчислении. За январь—ноябрь ВВП снизился на 0,6%, говорилось в мониторинге Минэкономразвития.

«Действительно макроэкономическая статистика последних месяцев позволяет улучшать оценки по динамике российской экономики. Но все-таки динамика различных секторов очень дифференцирована», — сказала Порохова РИА Новости.

«Основная причина лучшей, чем ожидалось, макроэкономической динамики — рост добычи нефти и экспорта (по итогам 2016 года, рост добычи нефти составит 2,4%). Но экспорт — пока единственный индикатор, демонтирующий устойчивую положительную динамику», — добавляет она.

Минэкономразвития РФ со ссылкой на данные Минэнерго сообщило, что экспорт нефти из РФ в январе—ноябре 2016 года вырос на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составил 233,7 млн тонн. Экспорт газа из РФ за январь—ноябрь 2016 года составил 176,7 млрд кубов, в том числе в страны дальнего зарубежья — вырос на 12,5%, до 146,7 млрд кубов.