Министерство финансов Пакистана опровергло появившиеся ранее сообщения о том, что правительство намерено вскоре вывести из обращения самую крупную банкноту номиналом 5 тыс. рупий.

Как указывается в распространенном заявлении, ведомство не видит необходимости в таком решении.

«Прекращение хождения банкноты в пять тысяч рупий окажет негативное влияние на эффективность расчетов в коммерческой деятельности и станет источником серьезных неудобств и беспокойства для людей», — цитирует заявление министерства электронная версия газеты Dawn.

Минфин отмечает, что 5 тыс. рупий (47,7 доллара) — это не такая крупная сумма, она меньше, чем 100 долларов, 200 евро или 50 фунтов стерлингов. В течение 2015—2016 годов на пятитысячные купюры пришлось лишь 17% отпечатанных в стране банкнот.

Ранее сенат Пакистана одобрил резолюцию, предусматривающую отказ от пятитысячной банкноты — самой крупной купюры в стране. Сенат призвал правительство постепенно вывести эту банкноту из обращения для борьбы с «грязными деньгами». Сенаторы полагают, что такая мера поощрит использование гражданами банковских счетов, стимулирует расчеты чеками и банковскими картами и уменьшит объемы теневой экономики. Однако правительство страны не поддержало резолюцию.

Как полагают пакистанские обозреватели, на сенаторов мог повлиять пример Индии, где 8 ноября правительство прекратило хождение самых популярных и самых крупных купюр в 500 и 1 тыс. рупий (7,5 доллара и 15 долларов соответственно) в связи с борьбой против фальшивомонетчиков и коррупционеров. Власти объявили о введении новых банкнот номиналом 500 и 2 тыс. рупий, а обмен старых денег на новые строго ограничили. С тех пор в индийских банках стоят огромные очереди, в стране остро ощущается нехватка наличных денег. Однако Нью-Дели утверждает, что эта мера нанесла серьезный удар по «грязным деньгам».