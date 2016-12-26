Банк России направил в МВД для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений информацию об осуществленных бывшими руководителями и собственниками РосинтерБанка противоправных действиях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний. Об этом уведомила пресс-служба ЦБ.

Как отмечается в сообщении, временная администрация РосинтерБанка, назначенная в связи с отзывом его лицензии 19 сентября 2016 года, в связи с непередачей руководством банка правоустанавливающих документов на большую часть его активов и выявлением операций, имеющих признаки вывода активов, установила, что стоимость активов кредитной организации не превышает 3,9 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами 83,4 млрд (в том числе перед физическими лицами — 56,9 млрд).

Таким образом, последняя оценка «дыры» в балансе банка составляет 79,5 млрд рублей (до этого сообщалось о «дыре» в 80,3 млрд, затем оценка была снижена до 79,6 млрд).

Ранее ЦБ сообщал, что временные администрации (одна была назначена незадолго до того, как банк был лишен лицензии, вторая — с момента отзыва лицензии) столкнулись с фактами серьезного воспрепятствования своей деятельности со стороны руководства кредитной организации, что выразилось в непередаче электронных баз данных и правоустанавливающих документов на активы банка. СМИ писали, что РосинтерБанк перед отзывом лицензии уничтожил автоматизированную банковскую систему, в результате чего в реестр обязательств банка не попали вклады на 5 млрд рублей.



Арбитражный суд Москвы 7 ноября принял решение о признании РосинтерБанка банкротом, напоминает ЦБ.