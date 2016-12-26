Россельхозбанк объявляет о запуске акции по снижению процентных ставок по потребительским кредитам для «надежных» клиентов, а также работников предприятий и учреждений бюджетной сферы и военнослужащих. Предложение действует до 28 февраля 2017 года включительно.
К «надежным» клиентам относятся клиенты с положительной кредитной историей в Россельхозбанке и положительной кредитной историей в других банках.
«Для указанных категорий клиентов по кредиту без залога и поручительства установлены льготные процентные ставки 14,5—15,5% годовых при оформлении кредитов на сумму от 150 тысяч рублей на срок до пяти лет. При выборе варианта с обеспечением ставка будет ниже еще на 1 процентный пункт. При этом ставка действует при согласии клиента на страхование жизни и здоровья, а при отказе от страховки увеличивается на 6 процентных пунктов», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Елена Сударикова.
Максимальная сумма по кредиту без обеспечения составляет 750 тыс. рублей, с обеспечением — 1 млн.
Срок рассмотрения заявки — до пяти рабочих дней.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 2 760,24 млрд рублей (6-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 398,47 млрд, кредитный портфель — 1 752,52 млрд, обязательства перед населением — 577,68 млрд.