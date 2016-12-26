Россельхозбанк объявляет о запуске акции по снижению процентных ставок по потребительским кредитам для «надежных» клиентов, а также работников предприятий и учреждений бюджетной сферы и военнослужащих. Предложение действует до 28 февраля 2017 года включительно.

К «надежным» клиентам относятся клиенты с положительной кредитной историей в Россельхозбанке и положительной кредитной историей в других банках.

«Для указанных категорий клиентов по кредиту без залога и поручительства установлены льготные процентные ставки 14,5—15,5% годовых при оформлении кредитов на сумму от 150 тысяч рублей на срок до пяти лет. При выборе варианта с обеспечением ставка будет ниже еще на 1 процентный пункт. При этом ставка действует при согласии клиента на страхование жизни и здоровья, а при отказе от страховки увеличивается на 6 процентных пунктов», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Елена Сударикова.

Максимальная сумма по кредиту без обеспечения составляет 750 тыс. рублей, с обеспечением — 1 млн.

Срок рассмотрения заявки — до пяти рабочих дней.