СМП Банк запустил кредитование для клиентов «с улицы», сообщил порталу Банки.ру вице-президент банка Роман Цивинюк.



«У нас был продукт для пенсионеров, а также банк осуществлял потребительское кредитование сотрудников зарплатных клиентов. Эти продукты остались в нашей линейке. И в декабре мы запустили программу кредитования для клиентов «с улицы». Любой клиент может обратиться к нам и подать заявку на потребительский кредит, который мы предлагаем на рыночных условиях», — рассказал он. «Для зарплатных клиентов ставки по потребкредитам будут ниже», — отметил Цивинюк.

По его словам, банк планирует развернуть масштабную программу кредитования розничных клиентов со второго полугодия 2017 года. «Мы технологизируем собственный кредитный конвейер и со второго полугодия будем готовы к рывку», — сказал Цивинюк.

Представители банков говорят, что в 2017 году можно ожидать активизации кредитования, что приведет к смягчению требований, но лишь для сегмента хороших заемщиков.

«Начиная со второй половины 2015 года, ВТБ 24 планомерно смягчает требования к розничным клиентам. Данное движение вызвано положительной динамикой поведения розничных портфелей как в ВТБ 24, так и на рынке в целом. Для отдельных групп заемщиков, в рамках которых доходность банка ниже целевой, наблюдается обратный тренд, то есть требования ужесточаются. В дальнейшем мы намерены придерживаться той же стратегии и гибко подходить к управлению кредитной процедурой. Станут требования в среднем мягче либо жестче, будет напрямую зависеть от динамики макроэкономической ситуации в РФ и от ее влияния на поведение заемщиков», — говорит старший вице-президент, директор департамента анализа рисков ВТБ 24 Андрей Гулецкий.

В пресс-службе Хоум Кредит Банка говорят о том, что сейчас все больше банков возобновляют кредитование «улицы», но требования к клиентам все равно довольно строгие. «Банки очень тщательно подходят к управлению рисками, стремясь поддержать качество своих активов и положительную динамику финансовых показателей. Среди прочих факторов этому способствует устойчивое ежеквартальное снижение максимально допустимой полной стоимости кредита (ПСК) по разным видам потребительских кредитов. Скорее всего, такую же картину мы увидим и в 2017 году. Но тем не менее, прогресс не стоит на месте, инструменты оценки заемщиков постоянно совершенствуются, что позволяет несколько поднимать уровень одобрения без ухудшения показателей риска», — отмечают в кредитной организации.

В пресс-службе ВТБ рассказали, что банк не останавливал кредитование клиентов с улицы», однако риск-стратегии были модифицированы таким образом, чтобы соответствующий сегмент давал банку целевую доходность в условиях ухудшившейся макроэкономики. «В связи со стабилизацией экономической ситуации и положительной динамикой платежного поведения розничных клиентов, с середины 2015 года процедуры оценки смягчались. Наряду со смягчением правил для «хороших» сегментов заемщиков происходит также процесс ужесточения подхода к «плохим» клиентским сегментам», — рассказали в ВТБ.

Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru

