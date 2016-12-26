Банк России во вторник, 27 декабря, проведет депозитный аукцион на срок одна неделя. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.



Дата привлечения средств — 28 декабря, их возврат предусмотрен 11 января 2017 года. Объем привлекаемых средств еще не установлен.

Недельные аукционы являются основными операциями регулирования ликвидности банковского сектора, отмечается на сайте ЦБ. Тип аукциона (РЕПО или депозитный) определяется на основе прогноза ликвидности банковского сектора (дефицит или избыток соответственно).

Первый после полуторагодового перерыва депозитный аукцион Центробанка (недельный) состоялся 9 августа 2016 года.

