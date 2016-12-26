Тинькофф Банк предлагает оформить дебетовую карту All Airlines, выпускаемую в категории MasterCard World.
За покупки с использованием карты держатель получает бонусные баллы, которые можно использовать для покупки авиабилетов. 1,5% от любых покупок начисляются при ежедневном неснижаемом остатке от 100 тыс. рублей, 1% — от покупок в любых категориях при остатке ниже 100 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрено начисление миль от покупок на сайте travel.tinkoff.ru: 8% — при бронировании отеля или аренде авто, 3% — при покупке авиа- и железнодорожных билетов. Также при сумме совершенных операций 20 тыс. рублей и более за расчетный период производится начисление на остаток денежных средств на счете процентов в виде миль (1 миля равна 1 рублю) по ставке 7% годовых.
«Плата за годовое обслуживание карты взимается ежемесячно и составляет 299 рублей. Если за расчетный период сумма ежедневного остатка на счете превышает 100 тысяч рублей, плата отсутствует», — указывает эксперт по банковским картам Банки.ру Полина Прасковина.
Снятие наличных ограничено суммой 150 тыс. рублей в месяц. При превышении этого лимита комиссия составит 2% от суммы перерасхода, минимум 90 рублей. Свыше 3 тыс. рублей за раз держатели карты могут снять в банкомате любого банка без комиссии, а при снятии менее чем 3 тыс. рублей комиссия составит 90 рублей за операцию.
АО «Тинькофф Банк» — моноофисный банк, подконтрольный бизнесмену Олегу Тинькову. Ключевые сегменты, в которых работает финучреждение, — кредитные карты и вклады частных лиц. С недавних пор банк обслуживает также и юридических лиц. Основная особенность — дистанционная работа с клиентами с помощью современных каналов связи и через представителей.
На текущий момент Олег Тиньков контролирует пакет в 53,52% акций банка. Доля в 30,64% акций находится в свободном обращении на Лондонской бирже (в форме GDR). Представителям руководства TCS Group Holding PLC принадлежит 5,84%. Фонд Vostok Emerging Finance владеет долей в 3,49%, Baring Vostok — 2,88%, Goldman Sachs — 2,19%, Horizon Capital — 1,44%.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 183,98 млрд рублей (45-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 29,87 млрд, кредитный портфель — 120,20 млрд, обязательства перед населением — 112,18 млрд.