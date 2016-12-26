Тинькофф Банк предлагает оформить дебетовую карту All Airlines, выпускаемую в категории MasterCard World.

За покупки с использованием карты держатель получает бонусные баллы, которые можно использовать для покупки авиабилетов. 1,5% от любых покупок начисляются при ежедневном неснижаемом остатке от 100 тыс. рублей, 1% — от покупок в любых категориях при остатке ниже 100 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрено начисление миль от покупок на сайте travel.tinkoff.ru: 8% — при бронировании отеля или аренде авто, 3% — при покупке авиа- и железнодорожных билетов. Также при сумме совершенных операций 20 тыс. рублей и более за расчетный период производится начисление на остаток денежных средств на счете процентов в виде миль (1 миля равна 1 рублю) по ставке 7% годовых.

«Плата за годовое обслуживание карты взимается ежемесячно и составляет 299 рублей. Если за расчетный период сумма ежедневного остатка на счете превышает 100 тысяч рублей, плата отсутствует», — указывает эксперт по банковским картам Банки.ру Полина Прасковина.



Снятие наличных ограничено суммой 150 тыс. рублей в месяц. При превышении этого лимита комиссия составит 2% от суммы перерасхода, минимум 90 рублей. Свыше 3 тыс. рублей за раз держатели карты могут снять в банкомате любого банка без комиссии, а при снятии менее чем 3 тыс. рублей комиссия составит 90 рублей за операцию.



