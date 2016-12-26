Минэкономразвития пересмотрело в сторону улучшения свой прогноз по динамике промышленного производства по итогам текущего года и теперь ожидает его роста не на 0,4%, а на 1%. Такие данные приводятся в мониторинге текущей ситуации в экономике в январе — ноябре, опубликованном на сайте министерства в понедельник.

«Минэкономразвития России повышает оценку по промышленному производству на 2016 год с 0,4% год к году до 1%. В ноябре Росстат представил статистику по промышленному производству с существенными уточнениями за 2015 и 2016 годы без распределения указанных уточнений по месяцам отчетного периода, отметив корректность показателей только за 11 месяцев 2016 года (+0,8% г/г) и за ноябрь 2016 года (+2,7% г/г)», — говорится в материалах.

Рассчитываемый министерством сезонно сглаженный индекс также показывает, что динамика промпроизводства в ноябре была положительной — 1% месяц к месяцу. С исключением сезонных и календарных факторов добыча полезных ископаемых выросла на 0,3% месяц к месяцу, динамика обрабатывающих производств составила 1,4%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды выросли на 1,1%.