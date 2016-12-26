Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил правоохранительным органам принять меры в отношении лиц, ответственных за ситуацию в Татфондбанке, сообщили в пресс-службе регионального правительства.



«Сегодня на совещании с участием представителей правоохранительных органов республики президент Татарстана Рустам Минниханов поручил разобраться с обращениями юридических лиц — клиентов ПАО «Татфондбанк» и вкладчиков. Также Рустам Минниханов дал указание принять меры процессуальной реакции в отношении ответственных лиц финансового учреждения. Президент Татарстана подчеркнул, что будет держать данный вопрос на личном контроле», — говорится в сообщении.

Ранее Рустам Минниханов заявил, что руководство Татарстана извещало ЦБ о сложной ситуации в Татфондбанке, поскольку о проблемах кредитной организации было известно с 2014 года. По его словам, сложности у банка начались еще два года назад. «Ситуация, которая произошла в 2014 году, серьезно ударила по банковской системе, те банки, которые имели не очень устойчивую ликвидность, оказались в сложной ситуации, Татфондбанк был в их числе», — пояснил глава республики.

Минниханов отметил, что судьба банка пока не определена. «Санатора пока нет, но ЦБ оперативно принял решение: с сегодняшнего дня все физические лица, которые имеют до 1,4 миллиона рублей и индивидуальные предприниматели, — их вклады застрахованы, там порядка 55 миллиардов рублей — этот вопрос решен», — пояснил Минниханов. «Другая категория (юридические лица), как с ними быть, пока решения ЦБ нет», — добавил он.

По данным газеты «Ведомости», Центробанк возобновил переговоры о спасении Татфондбанка с крупными федеральными банками, а также может выделить порядка 120 млрд рублей на поддержку банков Татарстана. Это уже вторая попытка найти санатора. Правительство Татарстана (контролирует более 40% в капитале Татфондбанка) ведет переговоры с ЦБ о финансовом оздоровлении банка с начала декабря. Тогда, как сообщалось, переговоры были с группами ВТБ и «Открытие», но безрезультатно. На сей раз среди кандидатов — Альфа-Банк, рассказали изданию два человека, близкие к Центробанку.

​Руководство Татарстана извещало ЦБ о сложной ситуации в Татфондбанке Руководство Татарстана извещало ЦБ РФ о сложной ситуации в Татфондбанке, поскольку о проблемах банка было известно с 2014 года. Об этом сообщил журналистам глава Татарстана Рустам Минниханов.





