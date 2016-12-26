Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил правоохранительным органам принять меры в отношении лиц, ответственных за ситуацию в Татфондбанке, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Сегодня на совещании с участием представителей правоохранительных органов республики президент Татарстана Рустам Минниханов поручил разобраться с обращениями юридических лиц — клиентов ПАО «Татфондбанк» и вкладчиков. Также Рустам Минниханов дал указание принять меры процессуальной реакции в отношении ответственных лиц финансового учреждения. Президент Татарстана подчеркнул, что будет держать данный вопрос на личном контроле», — говорится в сообщении.
Ранее Рустам Минниханов заявил, что руководство Татарстана извещало ЦБ о сложной ситуации в Татфондбанке, поскольку о проблемах кредитной организации было известно с 2014 года. По его словам, сложности у банка начались еще два года назад. «Ситуация, которая произошла в 2014 году, серьезно ударила по банковской системе, те банки, которые имели не очень устойчивую ликвидность, оказались в сложной ситуации, Татфондбанк был в их числе», — пояснил глава республики.
Минниханов отметил, что судьба банка пока не определена. «Санатора пока нет, но ЦБ оперативно принял решение: с сегодняшнего дня все физические лица, которые имеют до 1,4 миллиона рублей и индивидуальные предприниматели, — их вклады застрахованы, там порядка 55 миллиардов рублей — этот вопрос решен», — пояснил Минниханов. «Другая категория (юридические лица), как с ними быть, пока решения ЦБ нет», — добавил он.
По данным газеты «Ведомости», Центробанк возобновил переговоры о спасении Татфондбанка с крупными федеральными банками, а также может выделить порядка 120 млрд рублей на поддержку банков Татарстана. Это уже вторая попытка найти санатора. Правительство Татарстана (контролирует более 40% в капитале Татфондбанка) ведет переговоры с ЦБ о финансовом оздоровлении банка с начала декабря. Тогда, как сообщалось, переговоры были с группами ВТБ и «Открытие», но безрезультатно. На сей раз среди кандидатов — Альфа-Банк, рассказали изданию два человека, близкие к Центробанку.
Руководство Татарстана извещало ЦБ РФ о сложной ситуации в Татфондбанке, поскольку о проблемах банка было известно с 2014 года. Об этом сообщил журналистам глава Татарстана Рустам Минниханов.
ПАО «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк» входит в число 50 крупнейших банков России по размеру активов и собственного капитала. Кредитная организация является универсальной, оказывает все виды услуг. Обслуживает большое число крупных корпоративных клиентов, представляющих промышленный, энергетический, строительный сектора. Обладает развитой сетью продаж. Активно развивает розничные программы.
На настоящий момент основными акционерами выступают ООО «Новая нефтехимия» с долей в 20,24%, АО «Татспиртпром» — 17,33%, Республика Татарстан через Министерство земельных и имущественных отношений РТ (МЗИО РТ) — 15,23%, ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан» — 8,74%, Наталья Богданова — 8,74% (через АО «УК Регионфинансресурс»), ЗАО «Гелио-полис» — 6,46, Ильдус Мингазетдинов — 5,19% (через ООО «Артуг-Финанс», ОАО «Артуг»), ООО «Свитиль» — 3,6% (конечный бенефициар — Ильдар Аипов), АО «Фоника» — 3,9%. Доля ЗАО «ТПК Агро-Трейд» составляет 3,4%, ОАО «НАСКО» — 2,39%. Оставшаяся часть акций — 4,79% — распределена между акционерами-миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 210,55 млрд рублей (42-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 27,22 млрд, кредитный портфель — 118,12 млрд, обязательства перед населением — 75,01 млрд.