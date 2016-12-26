Торги акциями на Московской бирже закрылись в «зеленой зоне». Так, индекс ММВБ повысился на 0,22%, до 2 177,86 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,6%, до 1 124,65 пункта.



Акции Сбербанка подорожали на 0,48%, «Газпрома» — на 0,07%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,46%, Московской биржи — на 1,3%. Бумаги ВТБ подешевели на 0,97%.

«В понедельник, 26 декабря, торги на российских площадках проходят в позитивном ключе, тогда как биржи в Европе и США остаются закрытыми по случаю празднования католического Рождества. Обороты на российских биржах наблюдаются существенно ниже среднего, рынок очень тонкий и хрупкий. Рублевый индекс ММВБ в ходе торгов прибавил 0,4% и закрылся вблизи 2 180 пунктов. Долларовый индикатор РТС на фоне укрепления рубля поднялся почти на 1% — до 1 124,65 пункта. Курс доллара США без нефтяного маяка продолжает колебания неподалеку от 61 рубля за доллар, явно нацелившись на более низкие отметки. Впрочем, мы не ожидаем, что спуск курса американской валюты под отметку в 60 рублей за доллар произойдет до Нового года или в первую неделю января», — говорит ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.