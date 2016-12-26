Пресненский суд Москвы признал Сергея Магина (Сережу Два Процента), Вадима Рыбальченко и еще ряд лиц виновными по уголовному делу о незаконном обналичивании и выводе из России 122,271 млрд рублей, сообщило в понедельник РАПСИ из зала суда. Им вменяется организация преступного сообщества и участие в нем, незаконная банковская деятельность и незаконное образование юридического лица.

Также судья в ходе оглашения приговора уточнила, что установленный доход преступной группы в виде комиссионных составил более 611,357 млн рублей. При этом ранее стороной обвинения озвучивались предварительные цифры в 169 млрд рублей выведенных денег и порядка 846 млн рублей незаконного дохода, напоминает РАПСИ.

Обвиняемый в обналичивании 169 млрд рублей пожаловался на произвол силовиков Глава преступной группы Сергей Магин, выступая в среду, 21 декабря, с последним словом в Пресненском суде Москвы, связал свое преследование с произволом «силовой бюрократии», которая «может все», сообщило информагентство РБК из зала заседаний.

Помимо Магина и Рыбальченко в деле еще десять подсудимых, для которых прокурор в ходе прений запросила от шести лет колонии общего режима до 14,5 года колонии строгого режима. Магину и Рыбальченко государственный обвинитель попросила назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет. Никто из фигурантов дела вину полностью не признал.

Также в ходе прений прокурор просила конфисковать в государственную собственность изъятые в ходе обысков, проведенных в рамках уголовного дела, денежные средства в размере свыше 1 млрд рублей.

Как ранее отмечала Генеральная прокуратура, еще двое фигурантов уголовного дела находятся в розыске.



В середине августа прошлого года правоохранители провели обыски в ряде кредитных учреждений по данному делу. Следственный департамент МВД сообщал, что группировка из 400 человек получала от клиентов деньги, безналичным путем переводила на счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивала и направляла на счета в Прибалтику или на Кипр. Полученные деньги участники группы легализовали, приобретая недвижимость. За свои услуги злоумышленники брали комиссию, и, согласно утвержденному в 2015 году обвинительному заключению по делу, их суммарный доход составил 846 млн рублей.