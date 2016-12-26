Первый Чешско-Российский Банк (ПЧРБ) переуступил кредит, выданный французской партии «Народный фронт», сообщили RNS в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). Кредит был выдан осенью 2014 года ПЧРБ и составил 9 млн евро. Теперь АСВ пытается взыскать его в суде.

«До даты отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций права требования по кредитному договору французской партии «Национальный фронт» уступлены банком третьему лицу. В настоящее время агентством указанная сделка оспаривается в судебном порядке», — сказали в АСВ.

В конце ноября 2014 года агентство France-Presse сообщило, что французская партия «Национальный фронт», лидером которой является Марин Ле Пен, получила кредит в размере 9 млн евро от ПЧРБ. Казначей партии Валлеран Сен-Жюст заявил, что партия давно искала источник финансирования избирательных кампаний, но регулярно получала отказы со стороны банков Франции и других стран Европы. После этого Ле Пен неоднократно отвергала утверждения о собственной зависимости от России. Она заявляла, что факт получения кредита никоим образом не определяет позицию «Национального фронта» по международным вопросам.

По подсчетам казначейства «Национального фронта», Ле Пен необходимо 27 млн евро на финансирование президентской и парламентской предвыборных кампаний. На прошлой неделе Марин Ле Пен опровергла информацию о получении в некоем российском банке кредита на 30 млн долларов на финансирование предвыборной кампании.

«Чушь. На данный момент не согласовано получение никакого кредита», — приводит Europe1 комментарий Ле Пен.

Французская газета Le Canard Enchaine сообщала, что конгрессмен от Республиканской партии США Майк Тернер в конце ноября направил письмо главе Национальной разведки США, в котором просил прояснить ситуацию с якобы финансированием Россией партии Ле Пен. Как следует из письма Тернера, в феврале 2016 года Ле Пен якобы получила в России кредит в обмен на обещание признать законным присоединение Крыма к России в случае, если политик станет президентом Франции после выборов весной 2017 года.