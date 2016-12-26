Функции конкурсного управляющего при банкротствах страховых организаций будет осуществлять Агентство по страхованию вкладов. О вступлении в силу с 21 декабря соответствующих поправок к федеральному закону № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», принятых 23 июня этого года, сообщает в понедельник Банк России.

АСВ получило функции конкурсного управляющего при банкротстве страховщиков Сенаторы в среду одобрили закон о наделении госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) функциями по проведению процедуры банкротства страховщиков. Документ усиливает роль государства в предотвращении банкротства страховых организаций и оздоровлении ситуации на страховом рынке, предусматривает процедуры санации и финансового оздоровления.

Как поясняется, целью законодательных изменений является унификация процедур назначения временной администрации и конкурсного управляющего для страховых организаций по аналогии с негосударственными пенсионными фондами и кредитными организациями.



В сообщении регулятора уточняется, что, согласно положениям 127-ФЗ, руководителем временной администрации страховой организации назначается служащий Центробанка. «Новации 127-ФЗ наделяют Банк России правом, но не обязанностью, назначать временную администрацию страховой организации», — указано в сообщении.