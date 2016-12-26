Доллар и евро завершили основную валютную сессию в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара на 19:00 мск просел на 4 копейки по сравнению со значением закрытия предыдущего дня и составил 61,003 рубля. Курс евро уменьшился на 3 копейки, остановившись на отметке 63,77 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 61,13 рубля, минимальный — 60,76. Всего за торговый день совершены 16 520 сделок на 1 млрд 393 млн 445 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 63,995 рубля, минимальный — 63,495. Всего за торговый день совершены 4 234 сделки на 214 млн 371 тыс. евро.