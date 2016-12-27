Средняя ставка по кредитам для малого и среднего бизнеса продолжила снижаться в декабре: значение соответствующего индекса Банки.ру составило 16,77% годовых против 16,9% месяцем ранее. В декабре 2015 года данная ставка составляла 17,88% годовых, то есть была на 1,11 процентного пункта выше нынешнего значения.

Индекс Банки.ру по кредитам для малого и среднего бизнеса определяется как средняя ставка по рублевым кредитам в банках из топ-100 по объему портфеля кредитов, выданных предприятиям и организациям.

«За прошедший год увеличилось количество банков, предлагающих рефинансировать бизнес-кредиты сторонних банков, что актуально для компаний, которым удалось взять кредит в начале 2015 года под высокий процент. Напомню, что скачок ставок был вызван резким повышением ключевой ставки Банка России с 10,5% до 17% годовых в декабре 2014 года, а получение финансирования для бизнесменов стало тогда более трудной задачей. На данный момент ключевая ставка составляет 10% годовых», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Юлия Рыбакова.



При расчете показателя учитывались ставки всей продуктовой линейки банков, предлагаемые только для новых заемщиков (без учета льготных ставок для действующих клиентов или клиентов с положительной кредитной историей в соответствующем банке).