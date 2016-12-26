Экс-глава Банка Англии Мервин Кинг заявил, что Великобритании нет смысла оставаться в едином рынке Евросоюза, и призвал воспользоваться всеми возможностями, которые страна может получить от Brexit. Об этом он рассказал в интервью BBC.

«Я не думаю, что нам есть смысл притворяться, будто нам необходимо остаться в едином рынке (ЕС. — Прим. ред.), и я думаю, что действительно важный вопрос — это должны ли мы остаться в таможенном союзе», — заявил Кинг.

«Я считаю, что референдум (о выходе Британии из ЕС. — Прим. ред.) дал четко понять: люди хотят контролировать иммиграцию… И это не должно обсуждаться, и это было бы большой ошибкой — сделать этот вопрос предметом обсуждения с бывшими партнерами по ЕС», — добавил он.

Ранее европейские политики заявляли, что Великобритания сможет сохранить доступ к единому рынку ЕС, только если разрешит доступ к своему рынку труда, отмечает Reuters.