Новый 2017 год обещает оказаться для российской экономики гораздо более удачным, чем предыдущие, пишет на сайте Forbes колумнист Кеннет Рапоза, специализирующийся на странах БРИКС.

В прошедшие несколько лет российская экономика переживала спад вследствие противостояния с Западом из-за Украины и Сирии. Однако в настоящее время Россия готова вернуть утраченные позиции, считает Рапоза. «Роснефть» и «Газпром», к примеру, смотрят в будущее с уверенностью, пишет он со ссылкой на аналитиков банка Morgan Stanley. Признаками тенденции к повышению стоимости их акций специалисты считают растущие цены на нефть и ожидаемые более высокие дивиденды, а также прогнозы, что новая американская администрация Дональда Трампа будет настроена к России более благожелательно.

Инвесторы принимают во внимание и вероятность отмены санкций, которая может привести к резкому росту акций «Газпрома» и «Роснефти». Если санкции снимут, могут вырасти в цене и акции ExxonMobil, которая ранее разрабатывала совместный с «Роснефтью» проект стоимостью в 720 млн долларов в Карском море, пишет автор.

На экономическую ситуацию в России способны повлиять такие факторы, как улучшившееся международное положение страны и некоторый рост цен на нефть, хотя, как утверждает автор со ссылкой на экспертные оценки, в 2017 году стоимость барреля, скорее всего, не превысит 55 долларов.

Хотя ожидаемый скачок может и не стать впечатляющим, по-видимому, в 2017 году российская экономика все же встанет на ноги, так как тенденции выглядят гораздо более обнадеживающими, чем год назад, заключает Рапоза.