ЮниКредит Банк в 2017 году продолжит выдавать кредиты по программе льготного автокредитования с государственной поддержкой, сообщили в кредитной организации в понедельник.
Там напомнили, что по итогам совещания в Министерстве промышленности и торговли РФ кредитным организациям было объявлено о продлении программы государственного субсидирования процентной ставки по автокредитам. «В связи с этим в 2017 году ЮниКредит Банк намерен предложить своим клиентам кредит на специальных условиях в рамках программы по ставке от 7,5% годовых, c минимальным первоначальным взносом от 20% и сроком кредита до трех лет. Кредит может быть предоставлен на автомобили иностранных и отечественных марок 2016 и 2017 годов выпуска стоимостью до 1,15 млн рублей», — указано в релизе.
Для получения автокредита по госпрограмме можно обратиться в офис ЮниКредит Банка или к официальному дилеру. Решение может быть принято уже через 15 минут, для подачи заявки заемщику достаточно иметь с собой два документа: паспорт и водительское удостоверение.
По информации начальника управления по работе с партнерами «ЮниКредита» Дениса Алферова, в этом году более 20 тыс. клиентов банка приобрели новые автомобили по программе льготного автокредитования. Он уточнил, что «до 60% автокредитов, оформленных в нашей стране в 2016 году, приходится на эту программу».
О продолжении своего участия в государственной программе льготного автокредитования в 2017 году сообщил и Плюс Банк.
«Плюс Банк также продолжит участие в данной программе, по которой можно получить кредит на новый автомобиль стоимостью до 1,15 млн рублей, собранный в России, по льготной ставке. Льготная ставка в рамках программы на 2/3 ключевой ставки Банка России меньше, чем тариф банка (на сегодня это на 6,67 процентного пункта меньше), при этом при покупке самостоятельно нужно оплатить не менее 20% от стоимости автомобиля», — рассказали в кредитной организации.
Главный управляющий директор Плюс Банка Рахим Кадыров отметил, что за два года работы Плюс Банк выдал более 14 тыс. автокредитов по условиям государственной программы льготного автокредитования и входит по данному показателю в топ-10 банков — участников программы.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 1 283,13 млрд рублей (11-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 177,11 млрд, кредитный портфель — 746,44 млрд, обязательства перед населением — 171,40 млрд.
ПАО «Плюс Банк» — небольшой по размеру активов столичный банк, до июля 2014 года базировавшийся в Омске, где расположена большая часть его подразделений. Ключевые направления деятельности — кредитование частных и корпоративных клиентов, привлечение депозитов населения. Основным источником фондирования выступают вклады физических лиц (67,5%).
На текущий момент бенефициарами Плюс Банка через АО «Цеснабанк» являются Ержан Толеубеков (6,58%), Арман Батпен (6,79%), Нуржан Тургумбаев (3,31%), Николай и Илья Мещеряковы (отец и сын, совместно — 5,46%), Адильбек Джаксыбеков (совместно с родственниками — 46,40%). Бенефициаром банка выступает также АО «Единый накопительный пенсионный фонд», владеющее 5,92%. На миноритариев приходится 1,05% акций Плюс Банка, 24,49% акций находятся в публичном обращении.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 34,55 млрд рублей (119-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3,41 млрд, кредитный портфель — 23,74 млрд, обязательства перед населением — 20,65 млрд.