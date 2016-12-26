ЮниКредит Банк в 2017 году продолжит выдавать кредиты по программе льготного автокредитования с государственной поддержкой, сообщили в кредитной организации в понедельник.

Там напомнили, что по итогам совещания в Министерстве промышленности и торговли РФ кредитным организациям было объявлено о продлении программы государственного субсидирования процентной ставки по автокредитам. «В связи с этим в 2017 году ЮниКредит Банк намерен предложить своим клиентам кредит на специальных условиях в рамках программы по ставке от 7,5% годовых, c минимальным первоначальным взносом от 20% и сроком кредита до трех лет. Кредит может быть предоставлен на автомобили иностранных и отечественных марок 2016 и 2017 годов выпуска стоимостью до 1,15 млн рублей», — указано в релизе.

Для получения автокредита по госпрограмме можно обратиться в офис ЮниКредит Банка или к официальному дилеру. Решение может быть принято уже через 15 минут, для подачи заявки заемщику достаточно иметь с собой два документа: паспорт и водительское удостоверение.

По информации начальника управления по работе с партнерами «ЮниКредита» Дениса Алферова, в этом году более 20 тыс. клиентов банка приобрели новые автомобили по программе льготного автокредитования. Он уточнил, что «до 60% автокредитов, оформленных в нашей стране в 2016 году, приходится на эту программу».

О продолжении своего участия в государственной программе льготного автокредитования в 2017 году сообщил и Плюс Банк.

«Плюс Банк также продолжит участие в данной программе, по которой можно получить кредит на новый автомобиль стоимостью до 1,15 млн рублей, собранный в России, по льготной ставке. Льготная ставка в рамках программы на 2/3 ключевой ставки Банка России меньше, чем тариф банка (на сегодня это на 6,67 процентного пункта меньше), при этом при покупке самостоятельно нужно оплатить не менее 20% от стоимости автомобиля», — рассказали в кредитной организации.



Главный управляющий директор Плюс Банка Рахим Кадыров отметил, что за два года работы Плюс Банк выдал более 14 тыс. автокредитов по условиям государственной программы льготного автокредитования и входит по данному показателю в топ-10 банков — участников программы.







ЮниКредит Банк АО «ЮниКредит Банк» — крупнейший в России банк с участием иностранного капитала, «дочка» одноименной европейской банковской группы. В бизнесе делает упор на кредитование крупных, средних и малых предприятий, активно развивает розничное направление. Крупнейшим источником пассивов выступают средства юрлиц. На текущий момент UniCredit S.p.A. напрямую владеет 100% акций АО «Юникредит Банк». Все акции находятся в публичном обращении. По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 1 283,13 млрд рублей (11-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 177,11 млрд, кредитный портфель — 746,44 млрд, обязательства перед населением — 171,40 млрд.