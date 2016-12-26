В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летней жительницы Челябинской области, обвиняемой в серии телефонных мошенничеств, результатом которых явилось хищение почти миллиона рублей с банковских карт граждан. Об этом сообщается на сайте МВД.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверок, проведенных органами внутренних дел Тверской и Тульской областей по фактам хищения денег с банковских карт местных жителей с использованием средств сотовой связи. Владельцы лишались денег после поступления на телефон СМС-сообщения о блокировке карты и звонка якобы работнику банка. Движение похищенных средств показало, что они поступили на карту, владелец которой находился в Омске. Сотрудники омского уголовного розыска установили и задержали подозреваемую — ранее судимую жительницу Челябинской области.

При проведении обыска в арендованной квартире изъяты мобильный телефон, около 20 сим-карт без регистрации, распечатки инструкции о действиях с банковскими картами для перевода средств под предлогом мнимой разблокировки.

Исследование изъятого телефона показало, что именно с него обвиняемая отправляла потерпевшим СМС-сообщения о блокировке карты. Кроме того, установлены факты отправления аналогичных сообщений в другие регионы России — жителям Воронежской, Кемеровской, Челябинской, Брянской и Тюменской областей. «Наличие инструкции свидетельствовало о том, что обвиняемая тщательно готовилась к преступлениям, выучила банковскую терминологию, чтобы легко входить в доверие к владельцам карт», — отмечают правоохранители.

Вину злоумышленницы также подтверждают изъятая видеозапись с камеры банкомата при снятии ею денег с карты в феврале 2016 года и детализация ее звонков с привязкой к базовым станциям, расположенным вблизи места проживания мошенницы.

В общей сложности в течение года она похитила у владельцев банковских карт около 900 тыс. рублей. Следователем доказано 11 эпизодов криминальной деятельности фигурантки.



Максимальное наказание, предусмотренное частями 2 и 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»), — лишение свободы на срок до шести лет, указывают в МВД.

