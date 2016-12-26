ВВП России в годовом выражении вырос в ноябре на 0,2%, в целом за январь—ноябрь снижение ВВП составило 0,6%, говорится в материалах Внешэкономбанка (ВЭБ).

«В ноябре 2016 года динамика ВВП к соответствующему периоду прошлого года вернулась в область положительных значений, продемонстрировав рост на 0,2% против снижения на 0,8% в октябре текущего года. Спад ВВП за период январь—ноябрь замедлился до 0,6% по сравнению с 0,7% в январе—октябре текущего года. По отношению к предыдущему месяцу индекс ВВП со снятой сезонностью вырос на 0,4% против нулевого значения в октябре 2016 года», — заявили в ВЭБе.



Ноябрьский рост ВВП вызван в основном оживлением темпов роста отраслей промышленного производства и строительства, пояснили в госкоопорации. Высокую положительную динамику с исключенной сезонностью показали обрабатывающая промышленность (1%), производство электроэнергии, газа и воды (1,2%), строительство (2,1%), транспорт (1%) и производство продукции сельского хозяйства (0,8%). «В отрицательной зоне остается динамика торговли (-0,3%), платных услуг (-0,3%), а также чистых налогов (-0,3%) в результате продолжающегося сокращения роста НДС и подакцизной продукции», — отметили в ВЭБе.

По данным МЭР, темпы роста российской экономики в ноябре составили 0,5% в годовом выражении, а с очисткой от сезонности ВВП РФ вырос на 0,1% к предыдущему месяцу. Ведомство улучшило прогноз по динамике ВВП России по итогам текущего года до минус 0,5% с ожидавшихся ранее минус 0,6%.