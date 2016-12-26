Глава Бундесбанка и член правления Европейского центрального банка Йенс Вайдман призвал взвешенно подойти к предоставлению финансовой помощи итальянскому банку Monte dei Paschi в рамках планов по его спасению, сообщает Reuters со ссылкой на немецкое издание Bild.

«Средства (которые банк получит от правительства Италии. — Прим.ред.) не могут быть использованы для покрытия ожидаемых убытков», — сказал Вайдман.

23 декабря Monte dei Paschi заявил, что не справился с программой привлечения 5 млрд евро путем эмиссии ценных бумаг. В связи с этим банк получит поддержку от итальянского правительства.