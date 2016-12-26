Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности столичного банка «Премьер Кредит» до уровня «В», прогноз по рейтингу — «негативный». С рейтинга снят статус «под наблюдением». Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «В+» с «негативным» прогнозом.

Пересмотр уровня рейтинга обусловлен, в частности, снижением величины собственных средств банка на 20% по сравнению с максимальной величиной, достигнутой за период с 1 декабря 2015 года по 1 декабря 2016-го, что вызвано существенным ростом убытка текущего года на фоне ухудшения качества кредитного портфеля, поясняется в релизе RAEX. Кроме того, агентством негативно оцениваются частые изменения в структуре собственности и топ-менеджменте банка (в течение последних 12 месяцев состав акционеров полностью изменился, за период с сентября по октябрь 2016 года несколько раз обновился список бенефициаров, чья доля в капитале банка превышает 10%).

Среди негативных факторов также отмечены высокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 1 декабря 2016-го крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили 60,5%), слабая отраслевая диверсификация портфеля кредитов, выданных юрлицам (на заемщиков из строительной отрасли и сферы операций с недвижимым имуществом приходится около 30% портфеля). Давление на рейтинг оказывают невысокий по отношению к потенциальным крупным выплатам запас высоколиквидных активов, концентрация ресурсной базы на крупных кредиторах (доля средств десяти крупнейших кредиторов / групп кредиторов с учетом Банка России составляет 18,2% валовых пассивов на начало декабря), низкие показатели рентабельности деятельности без учета доходов от безвозмездно полученного имущества (ROE за годовой период с 1 октября 2015-го — минус 4,8%, ROA — минус 1,1%).



Поддержку рейтингу оказывают высокие показатели достаточности собственных средств банка (Н1.0 на начало декабря — 20,8%, значение Н1.1 и Н1.2 равно 20,8%), приемлемый уровень обеспеченности портфеля кредитов, выданных юрлицам и физлицам (на 1 декабря покрытие ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 292,8%), а также хорошее покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (131,5% за III квартал 2016 года).