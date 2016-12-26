Клиенты Сбербанка получили возможность оплачивать государственную пошлину при подаче иска в суд в банкоматах этой кредитной организации, ее платежных устройствах, в системе «Сбербанк Онлайн» и мобильном приложении банка. Об этом РАПСИ сообщили в федеральном государственном бюджетном учреждении «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие».

Как уточняется, новый сервис доступен с 23 декабря. Для уплаты пошлины нужно войти в пункт «Суды» раздела «Платежи» в системах Сбербанка, выбрать нужный суд по его региону и наименованию, а реквизиты для платежа банковская система подставит автоматически.



«Новый сервис избавляет от необходимости самостоятельно искать реквизиты суда, чем упрощает гражданину оплату пошлины. Со стороны судебного департамента мы будем автоматически передавать Сбербанку России всю необходимую информацию о реквизитах для проведения платежей», — рассказал Леонид Юхневич, руководитель Информационно-аналитического центра поддержки ГАС «Правосудие», взаимодействующего со Сбербанком по поручению судебного департамента при Верховном суде РФ.