Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 23 декабря разместило на Московской бирже биржевые облигации серии БО-05 номинальным объемом 5 млрд рублей. Об этом сообщили в понедельник в Росбанке, который совместно с Газпромбанком выступил организатором размещения.

Формирование книги заявок проводилось 15 декабря. Биржевые облигации АИЖК вызвали повышенный интерес со стороны участников рынка, подчеркивают в Росбанке: спрос на бумаги превысил предложение в четыре раза. В течение дня было подано более 30 заявок от инвесторов, среди которых оказались банки, управляющие и инвестиционные компании. Четырехкратная переподписка позволила снизить и дважды сузить первоначальный диапазон купонных ставок. В конце дня книгу заявок закрыли по ставке купона 9,35% годовых с доходностью выпуска 9,68%.

По выпуску облигаций предусмотрена оферта через три года с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода — 91 день. Бумаги включены во второй уровень списка ценных бумаг ФБ ММВБ. Выпуск соответствует требованиям по включению в ломбардный список Банка России.



«Сделка стала знаковым возвращением АИЖК на публичный долговой рынок после более чем годового отсутствия и после получения статуса единственной в стране организации государственного сектора (PSE) с пониженным коэффициентом «риск-вес» 20% по долговым инструментам эмитента. Инвесторы оценили беспрецедентно высокую достаточность капитала агентства, сильные показатели рентабельности и ликвидности. Сильные результаты размещения задали рыночный ориентир для первого эшелона заемщиков на локальном рынке», — говорится в сообщении Росбанка.

