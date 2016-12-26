В Омске завершено расследование уголовного дела по факту изготовления и сбыта поддельных денежных купюр, сообщается на сайте МВД.

Фигурантка уголовного дела, 50-летняя жительница Омска, была задержана сотрудниками полиции на одном из городских рынков после расчета за покупки тремя купюрами номиналом 500 рублей с одним и тем же серийным номером. При личном досмотре злоумышленницы и во время обыска в арендуемой ею квартире было изъято 28 поддельных банкнот номиналом от 100 до 5 тыс. рублей. Экспертное исследование показало, что изъятые банкноты выполнены способом струйной печати, микроперфорация нанесена иглой, а защитная нить — из фольги.

В результате дальнейших следственных действий выявлены еще 494 банкноты, изготовленные обвиняемой аналогичным способом. Поддельные купюры были изъяты при инкассации выручки мелких торговых точек, где отсутствуют аппараты для определения подлинности дензнаков.



На время расследования фигурантке была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»), предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.