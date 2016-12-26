Национальное рейтинговое агентство понизило рейтинг кредитоспособности Интерпромбанка до уровня «А» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщили в агентстве, напомнив, что рейтинг кредитоспособности был впервые присвоен банку 28 августа 2009 года на уровне «А+», а последнее рейтинговое действие было произведено 4 октября 2016-го, когда рейтинг был подтвержден на уровне «А+» с «негативным» прогнозом.

Понижение рейтинга обусловлено замедлением темпов развития банка, снижением качества кредитного портфеля вследствие ухудшения финансового положения заемщиков, убыточностью кредитной организации, указывают в НРА. Негативное влияние на рейтинговую оценку продолжает оказывать высокая концентрация на крупнейших клиентах по обеим сторонам баланса и связанные с этим риски.

В числе поддерживающих рейтинговую оценку факторов названы заинтересованность собственников в дальнейшем развитии банка и наличие у них финансовых возможностей для этого, высокий уровень капитализации и устойчивые показатели ликвидности банка.

Интерпромбанк АО «КБ «Интерпромбанк» — средний по размеру активов столичный финансовый институт, ориентированный на обслуживание корпоративных клиентов, работу на финансовом и денежном рынках.
Основными бенефициарными собственниками банка на текущий момент являются совладелец и основатель группы New Stream и АО «Антипинский НПЗ» Дмитрий Мазуров (21,19%), известный бизнесмен в сфере девелопмента Исраил Якубов (19,32%), Наталья Демидова (10,18%), Владимир Давидов (8,80%), генеральный директор ЗАО «Инвестконсалт» Иван Садчиков (8,27%), Алексей Щуровский (8,27%), совладелец группы New Stream и член совета директоров АО «Антипинский НПЗ» Михаил Берещанский (7,78%), генеральный директор ЗАО «Профиль-Инвест» Виталий Жогин (6,68%), советник генерального директора ООО «Знак» Екатерина Пономарева (5,92%), член совета директоров АО «Антипинский НПЗ» Чулпан Салахутдинова (2,57%), Артур Шамилов (1,02%).


По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 28,82 млрд рублей (135-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 7,20 млрд, кредитный портфель — 21,60 млрд, обязательства перед населением — 8,98 млрд.