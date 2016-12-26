Национальное рейтинговое агентство понизило рейтинг кредитоспособности Интерпромбанка до уровня «А» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщили в агентстве, напомнив, что рейтинг кредитоспособности был впервые присвоен банку 28 августа 2009 года на уровне «А+», а последнее рейтинговое действие было произведено 4 октября 2016-го, когда рейтинг был подтвержден на уровне «А+» с «негативным» прогнозом.

Понижение рейтинга обусловлено замедлением темпов развития банка, снижением качества кредитного портфеля вследствие ухудшения финансового положения заемщиков, убыточностью кредитной организации, указывают в НРА. Негативное влияние на рейтинговую оценку продолжает оказывать высокая концентрация на крупнейших клиентах по обеим сторонам баланса и связанные с этим риски.



В числе поддерживающих рейтинговую оценку факторов названы заинтересованность собственников в дальнейшем развитии банка и наличие у них финансовых возможностей для этого, высокий уровень капитализации и устойчивые показатели ликвидности банка.

