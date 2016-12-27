На азиатских фондовых торгах во вторник наблюдается разнонаправленная динамика ключевых индикаторов.
Японский Nikkei 225 по состоянию на 7:25 мск на 0,22% выше предыдущего уровня закрытия и составляет 19 439,05 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite достиг 3 121,67, уменьшившись на 0,03% к уровню предыдущего закрытия. Сингапурский Straits Times Index — в минусе на 0,08%, на отметке 2 868,85 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,19% и равняется 2 041,71.
Торги в Гонконге не велись из-за празднования Рождества.