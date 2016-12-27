За неполные два года количество серых фирм на рынке микрокредитования сократилось вдвое. На начало 2015 года, согласно данным исследования ОНФ, нелегальные кредиторы выдавали каждый третий микрозаем, сегодня их доля сократилась до 12—15% от рынка. Но в новом году ситуация может резко ухудшиться.