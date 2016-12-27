Избранный президент США Дональд Трамп считает, что его победа на выборах уже поспособствовала росту экономики в мире, где «не было надежды».



«Мир был мрачным, пока я не победил — не было никакой надежды. Сейчас рынок растет почти на 10%, а траты на Рождество превысили 1 триллион долларов», — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Политик не уточнил, что пишет именно о США, но традиционно именно американцы тратят на рождественские праздники сотни миллиардов долларов — больше всех в мире.

Инаугурация Трампа пройдет 20 января.