Российская экономика восстанавливается после кризиса, но медленнее, чем хотелось бы, сказал в интервью «Ведомостям» вице-премьер Аркадий Дворкович, курирующий в правительстве реальный сектор. По словам чиновника, мешают высокие процентные ставки и снижение уровня доходов российских семей.

«Прошедший год, как и 2015-й, был для экономики сложным. И только к середине года появилось ощущение, что ситуация в целом стабилизируется. Помимо снижения цен на энергоносители, в 2016 году главной проблемой стало снижение уровня доходов российских семей в реальном выражении», — отметил вице-премьер. По его словам, в предыдущий кризис 2008—2009 годов этого не происходило в таком масштабе, а «теперь это было постоянным фактором и повлияло на все отрасли и показатели».

Вице-премьер отмечает твердую линию ЦБ, который, сдержав инфляцию, дал возможность наращивать доходы и производство. «К середине года удалось стабилизировать ситуацию за счет сдерживания инфляции. ЦБ был исключительно настойчив при проведении этой линии, поскольку при низкой инфляции намного легче заниматься наращиванием доходов и производства. Низкая инфляция позволит шаг за шагом прийти к нормальным процентным ставкам и отказаться от постоянной и избыточной индексации цен, зарплат, а значит, держать затраты в экономике на приемлемом уровне», — считает Дворкович.

Кроме того, продолжил он, сработали основные антикризисные меры, прежде всего в отдельных отраслях промышленности и в сельском хозяйстве. «Рассчитывали, что автопром прекратит падение, но этого не произошло, потому что процентные ставки по кредитам не снижались так, как мы ожидали. ЦБ принял решение их удерживать на высоком уровне более длительное время, чем мы прогнозировали в начале года», — пояснил вице-премьер. Из-за этого, добавил он, доступность кредитов для покупателей автомобилей не вышла на уровень, при котором спад может прекратиться. При этом, говорит вице-премьер, «субсидии помогли, иначе он был бы еще больше — пока он около 8%».

Однако более мягкая денежно-кредитная политика могла бы, по его мнению, спровоцировать новый спад экономики в дальней перспективе. «Конечно, можно было обеспечить рост более мягкой бюджетной и денежно-кредитной политикой, но, возможно, за этим бы последовал серьезный спад. Да, мы приняли решение действовать жестко в этом году. Это привело к более низким показателям, но это создало базу для дальнейшего роста в среднесрочной перспективе», — отметил Дворкович.