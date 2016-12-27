Минфин намерен создать резерв «для маневра» объемом 20–30 млрд рублей по плану поддержки экономики на 2017 год сверх тех 109 млрд рублей, которые Минэкономразвития уже заложило в антикризисный план. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, пишут «Известия».

Минэкономразвития внесло антикризисный план в правительство 13 декабря. Теперь Минфину предстоит проработать вопрос финансирования, а Минпромторгу — конфигурацию плана. «Деньги планируется изымать за счет экономии по некоторым статьям расхода и переходящих остатков. Плюс необходимо иметь еще и некоторый запас для маневра, примерно в объеме 20–30 миллиардов рублей», — сказал Силуанов.

Резерв создается Минфином как техническая страховка на случай дополнительных трат по программам плана, которые пока еще не утверждены окончательно, пояснил изданию источник, близкий к финансовому ведомству. Источник, знакомый с ходом подготовки антикризисных мер, добавил, что не понимает, зачем сейчас понадобился этот «запас», ведь в течение последних двух лет подобной «подушки» не было.

«Часть доходов при росте цен на нефть может «съесть» сильный рубль», — уточнил ведущий научный сотрудник института «Центр развития» НИУ ВШЭ Андрей Чернявский.

Если средства создаваемого резерва в 20–30 млрд рублей решено будет включить в план, то имеет смысл направить их на финансирование различных программ поддержки малого и среднего бизнеса, а также на докапитализацию Фонда развития промышленности, считает член генсовета «Деловой России» Алексей Порошин.

«Благодаря этим мерам мы реально ощущаем запуск новых инновационных проектов. В этом году уже порядка 50% запросов идет на инвестиции, оборудование, запуск новых технологий, в том числе зарубежных. На месте МЭР я бы однозначно часть денег направил также на Фонд развития промышленности, это помогло бы промышленности встать на ноги», — сказал он.