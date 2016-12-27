КБ «Санкт-Петербург» и Альфа-Банк стали владельцами 2,3% акций ВТБ, говорится в материалах ВТБ.
Теперь «Санкт-Петербург» владеет 1,26% акций ВТБ, а Альфа-Банк — 1,04%. Таковы данные структуры акционеров ВТБ по состоянию на 23 декабря 2016 года.
Кроме того, свою долю в ВТБ снизил Россельхозбанк — до 1,41% с 2,73%, а банк «Россия», наоборот, увеличил до 1,89% с 1,26%. Доля акционеров-миноритариев уменьшилась до 28,17% с 29,77% акций.
Основным акционером банка остается Росимущество (60,93% акций).
АО «Альфа-Банк» — один из крупнейших универсальных банков России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка, достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и других крупных городах России.
По состоянию на октябрь 2016 года акционером банка является АО «АБ Холдинг» (99,89% акций), принадлежащее структуре «Альфа-Групп» ABH Financial Limited (Кипр), которая подконтрольна ABH Holdings S. A. (Люксембург); оставшиеся 0,11% акций контролирует Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited. Бенефициарами ABH Holdings S. A. (Люксембург), основного собственника ABH Financial Ltd., являются совладельцы «Альфа-Групп» Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, контролирующие 32,86%, 20,97% и 16,32% акций соответственно, а также председатель совета директоров банковской группы Петр Авен (12,40%), Андрей Косогов (3,67%). Пакет в 9,9% принадлежит «ЮниКредит С. п. А» (акции находятся в публичном обращении), еще 3,87% контролирует благотворительный траст, учрежденный по законодательству Островов Кайман (акции находятся в доверительном управлении в пользу благотворительных организаций).
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 2 341,84 млрд рублей (7-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 353,63 млрд, кредитный портфель — 1 453,55 млрд, обязательства перед населением — 637,32 млрд.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» — крупный по размеру активов подконтрольный менеджменту региональный банк, осуществляющий свою деятельность в Ленинградской области. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов физических лиц и валютные операции. Базовым источником финансирования деятельности являются вклады физических лиц и средства предприятий и организаций (29,4% и 28,3% соответственно). Бенефициары банка — группа физических лиц, в которой мажоритарным акционером выступает Александр Савельев, владеющий 23,70% акций общества. В настоящий момент бенефициарами банка являются председатель наблюдательного совета банка Александр Савельев (23,70%), Кристина Миронова, Павел Филимоненок и Владимир Реутов (по 7,64%), Оксана Савельева (5,73%), Сергей Сердюков (5,70%), ЕБРР (5,49%), гражданин Швеции Элам Ларс Петер (4,91%), Валерий Пузиков (3,11%), Владимир Матвиенко (2,65%), Кестутис Саснаускас (2,15%), Игорь Лейтис (1,28%), Максим Воробьев (1,09%), Карина Христин Хирн (0,98%), Ханс Густав Якоб Грапенгеиссер и Албин Карл Андерс Розенгрен (по 0,24%), миноритарии (15,96%), акции, находящиеся в публичном обращении, — 3,76%.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 580,77 млрд рублей (18-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 68,32 млрд, кредитный портфель — 321,85 млрд, обязательства перед населением — 179,42 млрд.