Торги акциями в РФ стартовали во вторник разнонаправленным движением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:07 мск индекс ММВБ понизился на 0,05% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 176,85 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,15%, до 1 126,33 пункта.

«Во вторник, 27 декабря, на российских площадках вновь ожидается апатичная торговля. Глобальный фон остается нейтральным. Свежие идеи как на внешних рынках, так и на внутреннем рынке отсутствуют. Игроков на рынках очень мало», — говорит ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.