Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в понедельник потерял 16 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 60,84 рубля, курс евро уменьшился на 17 копеек, до 63,6 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Уровень 60 рублей за доллар до Нового года может стать реальностью, полагает аналитик «Альпари» Владислав Антонов. По его словам, национальную валюту поддержит нефть, торги по которой во вторник открылись ростом. По данным на 10:00 мск, баррель Brent стоит 55,07 доллара.

«Черному золоту» с технической точки зрения ничего не мешает вернуться к уровню 55,75 доллара. Рост ускорится при прохождении уровня 55,3 доллара», — комментирует эксперт. Он отмечает, что налоговый период завершился, однако после аукционов ЦБ в среду рубль получит поддержку от аукционов Минфина.

«Хоть риски к ослаблению рубля на тонком рынке существуют (подорожание золота на 5 долларов), на фоне дорожающей нефти во вторник рассматривается по доллару возвращение к минимуму 60,47 рубля от 13 декабря 2016 года», — говорит аналитик. По паре EUR/RUB он ждет прорыв зоны поддержки 63,42–63,49 и снижение курса до 63,3 рубля.

Впрочем, не все эксперты верят в радужные перспективы российской валюты. «USD/RUB пережила пик налоговых выплат, что означает, что один из сильнейших факторов поддержки ушел со сцены. И это причина номер один для роста пары. Кроме того, у нас остается другой не менее важный драйвер — цены на нефть», — указывает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Во вторник и в среду в центре внимания вновь будут данные по коммерческим запасам нефти США в подземных хранилищах, напоминает она. «Если показатели вновь подтвердят прирост объемов, как и на прошлой неделе, это может надавить на российскую валюту. И это причина номер два для роста пары», — поясняет эксперт.

Третьей причиной Афанасьева называет фиксацию прибыли в преддверии продолжительных новогодних праздников. «Как показывают данные по фьючерсным позициям, число коротких позиций значительно превышает число длинных по паре USD/RUB. Это говорит о дисбалансе, который будет выправляться к концу года», — уточняет она.

Таким образом, не исключено, что пара во вторник сможет вырасти к отметке 61,7, что откроет путь к 62,4, заключает Афанасьева.

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