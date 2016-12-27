Иностранные инвесторы вряд ли смогут поучаствовать в приватизации «Ростелекома», поскольку оператор решает в том числе задачи обеспечения информационной безопасности государства, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в интервью «Ведомостям».

«Ростелеком» выполняет функции, связанные в том числе с обеспечением безопасности государства в информационной сфере. Очень трудно отделить эту тему от технологической системы всей компании. Если речь пойдет об иностранном инвесторе, то не уверен, что мы готовы пойти на это», — сказал Дворкович.

«Такие функции доверить иностранцам не можем. И у любой компании из чувствительных секторов есть свои тонкости, поэтому в этих сферах надо находить решения, не связанные с иностранными инвесторами», — добавил вице-премьер.

Он выразил надежду, что в будущем таким источником станут пенсионные деньги и фактически все россияне смогут стать «акционерами такого рода компаний через пенсионные фонды, чье присутствие будет постепенно расширяться».



