Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО составила 45,5 млрд рублей за 11 месяцев 2016 года. Это в 15 раз превышает прибыль за аналогичный период 2015 года (3 млрд рублей), говорится в отчете компании. При этом чистая прибыль в ноябре составила 7,5 млрд рублей.

Чистые комиссионные доходы составили 7,4 млрд рублей в ноябре и 70,5 млрд за 11 месяцев 2016 года, увеличившись на 4,2% и 2,9% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.



Стоимость риска группы, включая обязательства кредитного характера, составила 1,2% в ноябре и 1,8% за 11 месяцев против 0,1% в ноябре и 1,6% за 11 месяцев 2015-го.

Совокупные активы группы ВТБ к 30 ноября 2016 года составляли 12,98 трлн рублей, с начала года они сократились на 4,8%.



Стоит отметить, что объем средств на счетах клиентов ВТБ с начала года вырос на 11,6% — до 8,11 трлн. При этом объем средств юридических лиц вырос на 16,8% (до 5,12 трлн), а объем средств физических лиц — на 3,7% (до 2,99 трлн).