Солид Банк понизил ставки по вкладам.

Так, вклад «Удачный Плюс» (от 30 тыс. рублей на один, полтора и два года) размещается теперь под 6,6–7,5% годовых (до этого — под 6,9–7,6%). Депозит «Пенсионный Плюс» (от 1 тыс. рублей на один год) доступен в данный момент под 7,6% годовых (ранее — под 8%).

«Доходный Плюс» (от 10 тыс. рублей) открывается под 6,5–7,4% годовых (вместо 6,8–8%). Сроки размещения — один, три, шесть месяцев, один, полтора и два года.

«Золотая монета» (от 10 тыс. рублей) предполагает два годовых периода начисления дохода со ставками 7,7% и 6,7% соответственно (ранее — 9% и7%). Таким образом, средняя ставка за весь срок размещения средств составляет теперь 7,2% годовых (вместо 8%).

Вклады пополняемые. Проценты по ним выплачиваются ежемесячно.