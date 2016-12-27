Солид Банк понизил ставки по вкладам.
Так, вклад «Удачный Плюс» (от 30 тыс. рублей на один, полтора и два года) размещается теперь под 6,6–7,5% годовых (до этого — под 6,9–7,6%). Депозит «Пенсионный Плюс» (от 1 тыс. рублей на один год) доступен в данный момент под 7,6% годовых (ранее — под 8%).
«Доходный Плюс» (от 10 тыс. рублей) открывается под 6,5–7,4% годовых (вместо 6,8–8%). Сроки размещения — один, три, шесть месяцев, один, полтора и два года.
«Золотая монета» (от 10 тыс. рублей) предполагает два годовых периода начисления дохода со ставками 7,7% и 6,7% соответственно (ранее — 9% и7%). Таким образом, средняя ставка за весь срок размещения средств составляет теперь 7,2% годовых (вместо 8%).
Вклады пополняемые. Проценты по ним выплачиваются ежемесячно.
АО «Солид Банк» — средний по размеру активов региональный банк с иностранным капиталом. Кредитная организация ориентирована на работу как с местными предприятиями, так и с физлицами. Основу активов составляет корпоративный кредитный портфель с преобладанием ссуд представителям малого и среднего бизнеса. Банк имеет доступ к обслуживанию бюджетных счетов, а также государственных и федеральных структур. Пассивная база сформирована как депозитами физлиц, так и значительными объемами средств предприятий. Активен на валютном рынке.
На сегодняшний день основными бенефициарами банка являются действующий председатель совета директоров Солид Банка и президент Финансового дома «Солид»* Владимир Семернин (23,83%) и его дети Анна и Александр Семернины (по 14,55% у каждого), а также японский холдинг Sawada Holdings Co., Ild (40,00%), в капитале которого присутствуют «дочки» таких крупных зарубежных фининститутов, как Goldman Sachs, Nomura, Deutsche Bank, American International Group, Japan securities Finance (еще почти 41% акций холдинга находится в публичном обращении). Долей в 7,06% Солид Банка владеет Василий Петров — член совета директоров, директор ООО «ПрофАльянс» и бывший сотрудник НК «Роснефть», 0,01% акций — за миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 11,50 млрд рублей (213-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,20 млрд, кредитный портфель — 6,23 млрд, обязательства перед населением — 6,30 млрд.