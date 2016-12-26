НоваховКапиталБанк повысил ставки по двум вкладам в рублях.
Вклад «Золотое время плюс» открывается под 9,3% (вместо 9%), а «НоваховКлуб» — под 9,7% годовых (прежде — под 9,5%).
Минимальная сумма депозитов — 50 тыс. рублей. Срок — от 351 до 361 дня. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора со 181-го дня по вкладу «Золотое время плюс» и с 91-го дня по вкладу «НоваховКлуб» проценты выплачиваются по ставке 5,5% годовых.
По вкладу «Золотое время плюс» проценты выплачиваются в конце срока, а по депозиту «НоваховКлуб» — ежемесячно.
ЗАО «НоваховКапиталБанк» — небольшой московский моноофисный частный банк. Основными направлениями деятельности финучреждения являются обслуживание и кредитование юридических лиц, привлечение вкладов и кредитование населения. Крупнейшим источником фондирования выступает собственный капитал. На сегодняшний день единственным бенефициаром банка является гражданин Австрии, председатель наблюдательного совета Гаврил Новахов (100%).
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 0,97 млрд рублей (525-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,56 млрд, кредитный портфель — 0,72 млрд, обязательства перед населением — 0,24 млрд.