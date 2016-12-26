НоваховКапиталБанк повысил ставки по двум вкладам в рублях.

Вклад «Золотое время плюс» открывается под 9,3% (вместо 9%), а «НоваховКлуб» — под 9,7% годовых (прежде — под 9,5%).

Минимальная сумма депозитов — 50 тыс. рублей. Срок — от 351 до 361 дня. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора со 181-го дня по вкладу «Золотое время плюс» и с 91-го дня по вкладу «НоваховКлуб» проценты выплачиваются по ставке 5,5% годовых.

По вкладу «Золотое время плюс» проценты выплачиваются в конце срока, а по депозиту «НоваховКлуб» — ежемесячно.