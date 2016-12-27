В IV квартале 2016 года темп прироста ВВП России (с исключением сезонности) выйдет в положительную область, говорится в декабрьском аналитическом комментарии Центробанка «Экономика: факты, оценки, комментарии».



«В ноябре 2016 года продолжилось восстановление экономической активности. Вместе с тем динамика основных показателей оставалась неоднородной. С одной стороны, продолжилось увеличение выпуска промышленного производства, поддерживаемое ростом внешнего спроса и развитием импортозамещения. Опережающий индикатор выпуска товаров и услуг достиг максимальных значений начиная с января 2015 года. С другой стороны, динамика показателей инвестиционной активности была разнонаправленной, а потребительский спрос ожидаемо оставался слабым», — сказано в документе.

Помимо роста промышленного производства, отмечается в комментарии, высокие показатели сбора урожая обусловили значительный прирост производства продукции сельского хозяйства, что, в свою очередь, повлекло увеличение грузооборота транспорта. Ситуация на рынке труда в ноябре оставалась стабильной, продолжился рост реальных зарплат (однако зарплаты бюджетников отставали по росту от частного сектора).

«Несмотря на рост заработной платы, реальные располагаемые доходы в целом снижались, и население продолжало придерживаться сберегательной модели поведения», — признают при этом в ЦБ.

Кроме того, в ноябре оборот розничной торговли сократился на 4,1% по сравнению с ноябрем 2015 года. Динамика различных показателей инвестиционной активности в ноябре 2016 года оставалась разнонаправленной, говорится в комментарии Банка России.

Несмотря на рост ВВП в IV квартале, по итогам 2016 года объем ВВП сократится на 0,5—0,7%, прогнозируют в Центробанке.

По оценкам Банка России, устойчивое восстановление потребительского спроса начнется не ранее первого полугодия следующего года.

