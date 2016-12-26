Сбербанк России объявил открытый конкурс на выполнение работ по разработке дизайна интерфейсов, также модификации мобильных приложений по начальной максимальной цене 273,5 млн рублей.



Как следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок, банку требуются услуги по разработке дизайнов, также модификации мобильных приложений на базе платформ iOS, Android, Windows Phone. Функционал должен быть разработан для мобильного приложения «Сбербанк Онлайн». Одним из требований к участникам конкурса является наличие опыта по созданию высоконагруженных приложений (100 тыс. и более активных пользователей).

Выбор будет производиться на основании предложенной стоимости работ и состава проектной команды разработчиков.

Итоги конкурса будут подведены до 31 января 2017 года, а срок выполнения работ установлен до 31 декабря 2017-го.