Челябинские полицейские задержали организованную группу коллекторов, занимавшихся вымогательством денежных средств. Подозреваемые угрожали гражданам, а также причиняли ущерб их имуществу, говорится в сообщении пресс-службы МВД РФ.

«Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области задержана организованная группа в составе семи человек, которые подозреваются в совершении серии вымогательств на территории Челябинской области. При совершении противоправных действий подозреваемые высказывали угрозы жизни и здоровью граждан, а также причиняли ущерб их имуществу», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанные являлись сотрудниками микрофинансовой организации, предоставляющей услуги по кредитованию и взысканию задолженностей с клиентов.

В рамках проведенных следственных действий в офисах и квартирах подозреваемых на территории городов Челябинска, Златоуста, Миасса и поселка Увельский изъяты пневматические и травматические пистолеты, наручники, компьютеры, ноутбуки, планшеты, жесткие диски, сотовые телефоны, сим-карты, флеш-карты, ежедневники и различные документы организации.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 163 и ст. 213 Уголовного кодекса РФ. В отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время установлена причастность задержанных членов группы к четырем эпизодам противоправной деятельности. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление причастности этих лиц к совершению других аналогичных преступлений, говорится в сообщении ведомства.