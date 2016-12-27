В Санкт-Петербурге задержаны девять подозреваемых в краже банкомата из финансового учреждения. Сотрудники полиции изъяли у них молоток, лом и пять автомобилей, сообщает пресс-служба МВД РФ.

«В Санкт-Петербурге полицейские по горячим следам задержали группу граждан, которые похитили банкомат из круглосуточной зоны одного из финансовых учреждений и пытались его взломать», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она уточнила, что трое задержанных находятся на территории Санкт-Петербурга без регистрации.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ.

В настоящее время в отношении семерых задержанных избрана мера пресечения — заключение под стражу, двое отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Полиция продолжает работу по установлению причастности задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории Петербурга и Ленинградской области, говорится в сообщении ведомства.