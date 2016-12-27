Основной расчетный банк «Ростеха» Новикомбанк, который терпит убытки, вернется к прибыльности уже в конце 2017 года, заявил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.

«Операционная прибыль уже есть. У нас сейчас есть некоторые долги, мы их закрываем. Я думаю, что к концу следующего года банк будет чист», — сказал Чемезов.

Он отметил, что часть долгов уже конвертирована в капитал. «Часть мы внесли в капитал. И есть целый ряд кредитов — фактически они невозвратные, — и в этом самая главная проблема. Мы сейчас над этим работаем», — отметил гендиректор. По его мнению, банк намерен продавать находящиеся в залоге активы, если это возможно.

По словам главы «Ростеха», Новикомбанк финансировал несколько судостроительных предприятий, в том числе на Дальнем Востоке. Так, был предоставлен кредит Дальневосточному центру судостроения и судоремонта (ДЦСС, владеет заводом «Звезда», который строят «Роснефть» и Газпромбанк), урегулированием обязательств по которому в настоящее время занимается специализированная «дочка» «Ростеха» — «РТ-Капитал». Она ведет переговоры с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) о различных формах партнерства — от дополнительных контрактов и загрузки мощностей заводов до участия в их капитале, добавил Чемезов. Представитель ОСК это не комментирует.

Источник, близкий к Новикомбанку, рассказал РБК, что Новикомбанк выдал кредит прежним владельцам завода «Звезда» на 6 млрд рублей под залог их других активов (гостиницы и птицефабрики), стоимость которых оценивается в 300—400 млн рублей. Этот кредит, по его словам, не обслуживается. В настоящее время идет речь о его возможной продаже. Сам завод не был заложен по кредиту, добавил собеседник РБК. Представитель «Ростеха» это не комментирует.

В 2016 году «Ростех» инвестировал в капитал этого банка более 30 млрд рублей.