АвтоВАЗ завершил размещение 2,9 млрд акций в рамках допэмиссии по открытой подписке. Номинальная стоимость бумаги — 5 рублей, фактическая цена размещения — 9 рублей. В ходе допэмиссии компания привлекла 26,14 млрд рублей.
«Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению, — 88,52%», — отмечается в сообщении эмитента.
На торгах Московской биржи во вторник к полудню цена обыкновенной акции АвтоВАЗа достигла 9,58 рубля (плюс 0,42% к предыдущей цене закрытия).