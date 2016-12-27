Энерготрансбанк скорректировал условия предоставления автокредитов.

Теперь клиенты могут купить новый автомобиль иностранного или отечественного производства под 13,5—17,5% годовых (ранее — под 13—18,5% годовых) в зависимости от срока кредита и первоначального взноса, минимальный размер которого составляет 10% собственных средств заемщика от стоимости машины. Кредиты на покупку подержанных автомобилей предоставляются под 16,5—18% годовых (прежде — под 18,5—19% годовых) при условии оплаты заемщиком 30% от стоимости авто за свой счет. При отказе от страхования каско взимается надбавка к ставке в размере 2,5 процентного пункта.

В случае оформления кредита без подтверждения дохода процентная ставка варьируется от 20% до 22% годовых (до этого — 19—20% годовых) при покупке новой машины (требуется внесение 20% первоначального взноса) и от 21,5% до 22,5% годовых (вместо 22% годовых) при приобретении подержанной.

Кредиты предоставляются сроком до пяти лет на сумму до 5 млн рублей при подтверждении дохода и до 3 млн рублей при отсутствии подтверждающих документов.

«Помимо корректировки процентных ставок банк ввел скидку к ставке в размере 1 процентного пункта при наличии личного страхования заемщика. Ранее наличие страховки не влияло на итоговую ставку», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатным и корпоративным клиентам, тем, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчикам и др.).