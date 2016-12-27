Энерготрансбанк скорректировал условия предоставления автокредитов.
Теперь клиенты могут купить новый автомобиль иностранного или отечественного производства под 13,5—17,5% годовых (ранее — под 13—18,5% годовых) в зависимости от срока кредита и первоначального взноса, минимальный размер которого составляет 10% собственных средств заемщика от стоимости машины. Кредиты на покупку подержанных автомобилей предоставляются под 16,5—18% годовых (прежде — под 18,5—19% годовых) при условии оплаты заемщиком 30% от стоимости авто за свой счет. При отказе от страхования каско взимается надбавка к ставке в размере 2,5 процентного пункта.
В случае оформления кредита без подтверждения дохода процентная ставка варьируется от 20% до 22% годовых (до этого — 19—20% годовых) при покупке новой машины (требуется внесение 20% первоначального взноса) и от 21,5% до 22,5% годовых (вместо 22% годовых) при приобретении подержанной.
Кредиты предоставляются сроком до пяти лет на сумму до 5 млн рублей при подтверждении дохода и до 3 млн рублей при отсутствии подтверждающих документов.
«Помимо корректировки процентных ставок банк ввел скидку к ставке в размере 1 процентного пункта при наличии личного страхования заемщика. Ранее наличие страховки не влияло на итоговую ставку», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.
Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатным и корпоративным клиентам, тем, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчикам и др.).
АО «КБ «Энерготрансбанк» — средний по размеру активов региональный банк (Калининград), ориентирован на кредитование физических и юридических лиц, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса, обслуживание корпоративных клиентов, привлечение средств граждан во вклады, операции на валютном рынке и с ценными бумагами. Основные источники фондирования — средства корпоративных клиентов и собственный капитал. Ключевой бенефициар кредитной организации — совладелец калининградской группы компаний по производству автомобилей ЗАО «Автотор», член совета директоров Владимир Щербаков (48,06%).На текущий момент кредитная организация имеет довольно дифференцированную структуру собственников, в которой много миноритарных владельцев. Общее количество акционеров банка — более 603 тыс. (110 юридических лиц, остальные — физические лица). Основными бенефициарами банка являются член совета директоров и совладелец ЗАО «Автотор»* Владимир Щербаков (48,06%), а также Дмитрий Иванов (8,47%) и акционеры-миноритарии (43,47%), в числе которых более 600 тыс. инвесторов ОАО «Народный фонд».
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 23,47 млрд рублей (150-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4,84 млрд, кредитный портфель — 7,69 млрд, обязательства перед населением — 6,26 млрд.