В Подмосковном отделении банка сотрудники полиции совместно с бойцами Росгвардии задержали клиента, который пытался покончить с собой. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МВД во вторник.

«Сегодня в 10:30 в одно из кредитных учреждений города Орехово-Зуева вошел мужчина, облил себя неустановленной жидкостью и стал кричать, что покончит жизнь самоубийством, требуя понизить ему ставку по кредиту, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. — Прибывшие на место происшествия полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали правонарушителя, который успел нанести себе ножевое ранение».

По ее словам, мужчина доставлен в медицинское учреждение, по факту происшествия проводится проверка.

Ранее агентство РИА Новости сообщило, что в Орехово-Зуеве обезвредили грабителя, ворвавшегося в банк с муляжом бомбы. Позже в пресс-службе группы ВТБ агентству подтвердили, что инцидент произошел в одном из офисов ВТБ 24, при этом уточнив, что у мужчины бомбы не было. ТАСС сообщал, что, по предварительным данным, мотивом поступка мужчины стали его долги по ипотеке.