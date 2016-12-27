Трансстройбанк понизил ставки по вкладам.

«ВИП» (от 3 млн рублей, 50 тыс. долларов или евро на три, шесть, девять месяцев, один или два года) в рублях размещается под 7,55–9%, в долларах — под 0,1–1,4%, в евро – под 0,1–1,1% (прежде — под 8,55–10%; 0,55–2,3% и 0,25–1,6% соответственно), «Доходный» (от 10 тыс. рублей, 300 долларов или евро) в рублях — под 6,95–8,85%, в долларах — под 0,1–1,7%, в евро — под 0,1–1% (до этого — под 7,95–9,85%; 0,3–2,2% и 0,2–1,5% ), а «Новогодний+» (от 100 тыс. рублей на шесть или девять месяцев) — под 7,75–8,3% годовых (ранее — под 8,75–9,3% ).

«Новогодний» (от 100 тыс. рублей на 400 дней) предусматривает четыре равных периода начисления процентов. Средняя годовая ставка за полный срок размещения средств уменьшилась с 9,59% до 8,59%.

Проценты по всем вышеуказанным депозитам выплачиваются в конце срока договора.

«Ежемесячный» (от 10 тыс. рублей, 300 долларов или евро на шесть, девять месяцев или один год) в рублях открывается под 6,9-8,5%, в долларах — под 0,1–1,3%, в евро — под 0,1–0,75% (прежде — под 7,9–9,5%; 0,3–1,8% и 0,15–1,25% ), «Пенсионный» (от 10 тыс. рублей на один год) — под 7,6–8,2% (до этого — под 8,6–9,2% ), а «Удобный» (от 50 тыс. рублей, 1,5 тыс. долларов или евро на два, три, шесть, девять месяцев или один год) в рублях — под 4,5–6,65%, в долларах — под 0,1–0,75%, в евро — под 0,1–0,4% годовых (ранее — под 5,5–7,65%; 0,05–1,1% и 0,05–0,7%). Проценты выплачиваются ежемесячно на отдельный счет.

«Накопительный» (от 10 тыс. рублей, 300 долларов или евро на три, шесть, девять месяцев, один или два года) в рублях привлекается под 4,8–7,2%, в долларах — под 0,1–0,95%, в евро — под 0,1–0,6% годовых (до этого — под 5,8–8,2%; 0,1–1,2% и 0,1–0,8% ). Проценты ежемесячно выплачиваются либо капитализируются.

Пополнение предусмотрено только для «Удобного» вклада.