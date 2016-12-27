Банк «Енисей» уменьшил ставки по ряду депозитов.
«Капитал» привлекается под 8–9% годовых (прежде — под 7,9–8,5%). Выплата процентов производится по окончании срока договора.
«Заслуженный возраст» оформляется под 7,6–8,5% (ранее — под 7,9–8,5%), а «Постоянный доход» — под 7,4–8,4% годовых (до этого — под 7,8–8,4%). Проценты ежемесячно выплачиваются либо капитализируются.
Минимальная сумма первоначального взноса для всех вкладов — 10 тыс. рублей. Срок размещения средств — от одного месяца до двух лет.
Пополнение предусмотрено для вкладов «Капитал» и «Заслуженный возраст».
На текущий момент конечными бенефициарами кредитной организации являются Геннадий Витько, Анна Панова, Анна Кириллова (по 10,01%), Андрей Брежнев (9,99%), Екатерина Пономарева (9,96%), председатель совета директоров Иван Озеров (9,38%), Алексей Мосевнин (9,10%), Егор Сокоренко (9,01%); Василий Шмыков и Евгений Федосов совместно владеют 8,97% акций общества, Сергей Васильев — 5%, Геннадий Лаунер — 2%, Наталья Коробейникова — 1,91%, Константин и Елена Бейрит — по 1,5%. На миноритариев приходится 1,64%.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 8,16 млрд рублей (246-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,11 млрд, кредитный портфель — 1,64 млрд, обязательства перед населением — 3,18 млрд.