Банк «Енисей» уменьшил ставки по ряду депозитов.

«Капитал» привлекается под 8–9% годовых (прежде — под 7,9–8,5%). Выплата процентов производится по окончании срока договора.

«Заслуженный возраст» оформляется под 7,6–8,5% (ранее — под 7,9–8,5%), а «Постоянный доход» — под 7,4–8,4% годовых (до этого — под 7,8–8,4%). Проценты ежемесячно выплачиваются либо капитализируются.

Минимальная сумма первоначального взноса для всех вкладов — 10 тыс. рублей. Срок размещения средств — от одного месяца до двух лет.

Пополнение предусмотрено для вкладов «Капитал» и «Заслуженный возраст».